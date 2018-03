Russiagate, Trump ignora i suoi legali: ha parlato a testimoni

Roma, 8 mar. - Il procuratore speciale Robert Mueller che indaga sul Russiagate - l'inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni Usa e su possibili collusioni tra la Casa Bianca e Mosca - ha appreso che il presidente Donald Trump ha parlato con testimoni chiave di argomenti rilevanti negli ultimi mesi almeno due volte. Lo rivela il New York Times, citando tre persone al corrente di questi incontri.

Il presidente avrebbe detto a un assistente che il consigliere della Casa Bianca Donald F. McGahn II avrebbe dovuto fare una dichiarazione per smentire un articolo del Times in cui si rivelava che il presidente gli aveva chiesto di silurare Mueller.

In un secondo episodio, Trump ha chiesto al suo capo del gabinetto, Reince Priebus, come fosse andato il colloquio con il team inquirente e se gli investigatori fossero stati "carini" con lui.

La Casa Bianca non ha risposto a diverse richieste di commentare la vicenda, che secondo il New York Times dimostra come Trump ignori i consigli dei suoi legali, che gli chiedono di evitare qualsiasi mossa che possa dare l'impressione di ingerenze nell'inchiesta.