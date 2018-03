Unicredit,Mustier: microcredito e no profit,spinta crescita sociale

Roma, 8 mar. - "Le elezioni sono avvenute, è un processo democratico importante. Abbiamo visto che anche in altri Paesi, come Spagna, Belgio e Germania, la crescita e lo sviluppo sono proseguiti, nonostante uno scenario politico non immediatamente delineato. Secondo noi la crescita in Italia proseguirà e il Paese sarà uno dei campioni d`Europa". Lo ha affermato, Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di Unicredit, in un'intervista a Repubblica.

Mustier punta sul microcredito e il no profit come spinta alla crescita. "Ma - ha detto - non perseguiamo la logica della donazione una tantum. Vogliamo utilizzare tutte le competenze della banca, del nostro mestiere, per supportare iniziative che siano sostenibili".

"Qui - ha spiegato - il tema non è la beneficenza, significa coinvolgere dipendenti, clienti, personale in pensione in un progetto di valori, anche culturale. Non si tratta di raccogliere abiti usati da mandare in Africa, iniziativa certamente meritevole. Ma di sviluppare una serie di attività che consentano di mettere in moto una vera e propria leva sociale. Dare prestiti a microimprese, aiutarle a definire un piano economico. Sostenere in una maniera sempre più efficiente sia il non profit sia quelle imprese profit e ibride che operano per il bene comune".

L'ad di Unicredit ha illustrato un progetto in cantiere. "Stiamo per definire il finanziamento di un immobile in collaborazione con la Fondazione Archè. Realizzeremo appartamenti che serviranno ad ospitare categorie svantaggiate. E` un vero contratto di finanziamento anche se a condizioni particolari, i rimborsi sono reali : regole del credito ma con un principio sociale. La banca - ha concluso - è coinvolta come ente finanziatore, non si tratta di un atto di donazione. Questo sarà l`approccio anche per il microcredito. Si terrà conto dei risultati sociali, come per esempio la generazione di posti di lavoro".