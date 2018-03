Times: ex spia russa Skripal in fin di vita, la figlia puà salvarsi

Londra, 8 mar. - La figlia della ex spia russa Sergei Skripal, la 33enne Yulia, che è stata avvelenata da un agente nervino insieme al padre domenica a Salisbury, potrebbe farcela. Lo hanno rivelato fonti al Times aggiungendo che invece per Skripal le speranze sono poche.

Skripal, la figlia e l'agente che li ha soccorsi sono attualmente in coma. Una fonte del governo britannico ha spiegato che le condizioni dell'ex spia sono molto "gravi" e la "sensazione è che non ce la possa fare". Invece la situazione "potrebbe essere più positiva" per Yulia e i medici "ritengono che possa uscirne.

(fonte afp)