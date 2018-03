Usa, Florida approva legge per sicurezza scuole: personale armato

Orlando, 8 mar. - La Florida, teatro dell'ultima drammatica strage a colpi di arma da fuoco in un liceo americano, ha approvato una legge per la sicurezza nelle scuole, che alza l'età minima per l'acquisto di un fucile o una pistola a 21 anni e destina fondi a un programma per armare anche gli insegnanti.

La legge - il "Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act" - prende il nome dalla sparatoria del mese scorso costata la vita 17 persone, compresi 14 studenti. Ora per entrare in vigore dovrà essere firmata dal governatore Rick Scott. Il programma che prevede di fornire armi al personale scolastico riguarda assistenti, tutor e insegnanti, che però devono avere esperienza militare o di polizia.