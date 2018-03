Damasco, 8 mar. - E' stata rinviata la partenza del convoglio umanitario che sarebbe dovuto entrare oggi a Ghouta est, l'enclave ribelle sotto assedio da parte delle forze governative fedeli al presidente siriano Bashar al Assad.

Lo ha annunciato la Croce rossa. Il portavoce Ingy Sedky ha spiegato ad afp che "la situazione sul terreno sta evolvendo, il che non ci permette di mettere in campo l'operazione in tali condizioni".