Mons. Forte: la Chiesa italiana non ha perso le elezioni

Roma, 8 mar. - "La Chiesa italiana non ha perso, anzitutto perché non era schierata in campo e non doveva esserlo. Bando a letture pregiudiziali. La scelta chiara di papa Francesco è quella di non voler identificare la Chiesa con gli interessi di una parte politica. Non dimentichiamo, tuttavia, i suoi stimoli decisi a farsi voce dei più deboli ed emarginati, che costituiscono spesso una presenza ignorata...". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera l`arcivescovo e teologo Bruno Forte fa parte del Consiglio permanente dei vescovi italiani che si riunirà il 19 marzo.

"Se è giusto che si siano prese le distanze dal collateralismo di un tempo, mi sembra che come Chiesa in Italia ci troviamo ancora in una fase di transizione, nella quale non è chiaro in che modo la voce dei pastori e della comunità cristiana possa farsi sentire in maniera più incisiva e diretta nel dibattito politico, specie su ciò che sta più a cuore in chi si ispira al Vangelo", secondo mons. Forte. "Ci sono stati tanti credenti tra gli elettori, anche nelle forze emergenti, ma la loro voce si è sentita poco o niente, fino a far ritenere ad alcuni che la Chiesa non abbia voluto, o saputo, farsi sentire. Non si tratta di cercare figure di pastori che si sostituiscano ai laici in politica, ma è giusto desiderare interventi incisivi dei vescoviedelle comunità cristiane su questioni rilevanti come il lavoro, la giustizia sociale, i giovani e le loro paure, la dignità degli immigrati e di chi fugge da fame e miseria, i diversi volti della fragilità sociale, il rapporto con l`Europa e le responsabilità etiche che un Paese come l`Italia ha nei confronti degli scenari più diversi, non di rado drammatici, della mondialità"