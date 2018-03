Usa, spari "accidentali" in una scuola: un morto e un ferito

Roma, 8 mar. - Ancora vittime di armi da fuoco in una scuola degli Usa. Uno studente è stato ucciso, un altro versa in condizioni critiche: come ha riferito la polizia, sarebbero stati colpiti "accidentalmente" da almeno due colpi sparati in un liceo di Birmingham, Alabama.

Non sono state fornite ulteriori spiegazioni dagli agenti, che erano nel campus al momento della tragedia, precisa la Cnn.

L'allarme è scattato nella notte italiana alla Huffman High School, ma è velocemente rientrato. Non è chiaro chi sia stato a sparare e uccidere una ragazza di 17 anni e ferite uno studente della stessa età.