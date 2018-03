Iren chiude 2017 con utile e ricavi in crescita, dividendo +12%

Roma, 8 mar. - Iren ha chiuso il 2017 con ricavi a 3,7 miliardi di euro in crescita del 12,6% rispetto al 2016, un ebitda a 820,2 milioni di euro (+0,7%) e un utile pari a 237,7 milioni di euro in incremento del 32,2%. E' quanto comunica la società aggiungendo che il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo in incremento del 12% a 0,07 euro per azione. Iren ha, inoltre, registrato una riduzione dell`indebitamento finanziario (-85 mln di euro rispetto al 31 dicembre 2016)

"Quelli presentati oggi sono i migliori risultati di sempre nella storia di Iren", ha commentato il presidente Paolo Peveraro. "Il 2017 - ha aggiunto - è stato contrassegnato non solo da un aumento significativo di utili e dividendi, ma anche da una notevole crescita negli investimenti (+32% a 357,3 milioni di euro), quasi interamente destinati allo sviluppo sui territori, generando per gli stessi una rilevante ricaduta in termini socio economici". La crescita del 12% del dividendo di Iren segue infatti l`incremento del 14% conseguito nel 2016 e la previsione di crescita annua del 10% fino al 2022.

Le performance del gruppo, secondo l`amministratore delegato Massimiliano Bianco, dimostrano la capacità di Iren "di sapersi adattare con rapidità ed efficacia ai profondi cambiamenti che hanno connotato e connoteranno il mondo delle utility e quello dell`energia".

Il cda della multiutility ha approvato anche il bilancio di sostenibilità: green l`86% della produzione energetica.