Siria, secondo convoglio Onu tenta di raggiungere Ghouta oggi

Hammuriyeh (Siria), 8 mar. - Un secondo convoglio di aiuti tenterà di raggiungere oggi l'enclave ribelle della Ghouta orientale, martoriata dai bombardamenti del regime siriano dal 18 febbraio.

Da quella data sono morti almeno 867 civili, tra cui decine di bambini, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Gli aiuti Onu per i circa 400mila civili intrappolati nell'area si aggiungeranno ai primi 46 camion di cibo e medicinali arrivati lunedì ma che hanno dovuto interrompere le distribuzioni poco dopo per i pesanti bombardamenti.

Circa la metà delle derrate alimentari non sono state consegnate e gli Stati Uniti hanno accusato le autorità siriane di aver sequestrato la metà delle forniture mediche dai camion.

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto a tutte le parti sul campo dei consentire la consegna del convoglio.

(fonte afp)