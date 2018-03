Premier Giappone Abe invita a prudenza su colloqui Usa-Nordcorea

Tokyo, 8 mar. - Il premier giapponese Shinzo Abe ha invitato alla prudenza a proposito della disponibilità della Corea del Nord a dialogare con gli Stati Uniti del suo arsenale nucleare, perché lo vede come un possibile stratagemma per guadagnare tempo e ha chiesto a Pyongyang di fare passi "concreti" verso la denuclearizzazione "completa, verificabile e irreversibile".

"Ho detto più volte che dobbiamo esercitare una pressione massima sulla Corea del Nord per costringerla al dialogo con noi. Tuttavia è vero che la Corea del Nord in passato ha guadagnato tempo per sviluppare le sue capacità nucleari e missilistiche" proprio nei periodi di negoziato, ha messo in guardia Abe davanti al Parlamento.

"Negoziare per negoziare non ha senso e non dovremmo allegerire le sanzioni soltanto perché la Corea del Nord è disponibile a dialogare", ha aggiunto.

