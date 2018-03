Cina: al più presto colloqui Nordcorea-Usa sul nucleare

Pechino, 8 mar. - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato gli Stati Uniti e la Corea del Nord ad avviare al più presto possibile colloqui per risolvere la crisi nordcoreana e ha sottolineato che "la sincerità" di tutte le parti in causa sarà messa alla prova.

"La questione della penisola coreana ha fatto finalmente un passo importante nella giusta direzione", ha dichiarato Wang. "Questi passi iniziali devono essere seguiti da sforzi corrispondenti e concertati da tutte le parti, in modo particolare dagli Stati Uniti e della Corea del Nord, per un impegno verso il dialogo al più presto".

Il ministro ha, però, sottolineato che "ci vuole più di un giorno gelido per fare un metro di ghiaccio" e "nonostante ci sia una luce in fondo al tunnel il viaggio non sarà semplice". Infine Wang ha sottolineato che "adesso il momento è cruciale per testare la sincerità di tutti nel risolvere la questione nucleare".

Il ministro ha accolto tiepidamente l'annuncio di Seoul secondo cui Pyongyang ospiterebbe colloqui sulla denuclearizzazione in cambio di garanzie di sicurezza. Inoltre la Corea del Nord ha concordato con Seoul uno storico incontro tra il leader Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in ad aprile.

(fonte afp)