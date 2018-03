Usa, pubblica un podcast razzista, insegnante sospesa dalla scuola

New York, 8 mar. - Una insegnante delle medie di una scuola in Florida ha ammesso di essere la presentatrice di un podcast suprematista bianco: è stata sospesa in attesa che l'indagine in corso riesca a chiarire meglio la questione. La donna, Dayanna Volitich, insegna nella Citrus County School District, 80 chilometri a nord di Tampa e sostiene che il suo podcast sia satirico. La notizia del podcast razzista, che si chiama Unapologetic, era stata pubblicata la settimana scorsa dall'HuffPost.

Volitich, 25 anni, gestiva anche un account Twitter collegato al podcast con lo pseudonimo di Tiana Dalichov: in questo momento sia il podcast che l'account sono stati eliminati, anche se HuffPost continua a conservare la registrazione del programma e alcuni screenshot dei tweet. Nel podcast sostiene che la scienza ha provato che alcune razze sono più intelligenti di altre e si vanta di aver promosso il nazionalismo bianco all'interno di una sua classe, nascondendolo ai responsabili della scuola.

Nei tweet fa riferimento all'Orrore dell'#Islam, attacca chi sostiene che i bianchi siano privilegiati e sostiene che non è "pieno di odio e suprematista preferire la propria gente rispetto agli altri". In una nota Volitich ha ammesso di essere lei a gestire il podcast, ma ha detto di non essere una nazionalista bianca. E ha concluso sostenendo di non aver permesso alle sue visioni politiche di condizionare il modo in cui insegna. I dati del 2015-2016 mostrano che l'88% degli studenti della Crystal River Middle School erano bianchi.