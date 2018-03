Bce, oggi Consiglio con nuove stime su Pil e inflazione -2

Roma, 8 mar. - Oltre alla politica monetaria è più che prevedibile che nella conferenza stampa esplicativa delle 14 e 30 Draghi si veda rivolgere quesiti sia in merito alle recenti elezioni in Italia, e ai forti risultati ottenuti da diverse formazioni politiche con posizioni apertamente critiche verso l'euro e l'Unione europea. Sia in merito ai dazi sul settore dell'acciaio recentemente annunciati dal presidente Usa Donald Trump. Da sempre sostenitore dell'apertura agli scambi, Draghi aveva tenuto proprio negli Usa la scorsa estate un intervento per mettere in guardia dai rischi del protezionismo, in occasione del simposio di Jackson Hole.

Infine ma non ultimo il presidente potrebbe esser nuovamente chiamato a commentare la recente decisione dell'Eurogruppo di scegliere lo spagnolo Luis de Guindos, da anni ministro dell'economia, quale successore del vicepresidente Vitor Constancio, che lascerà a maggio. Il tutto mentre secondo indiscrezioni di stampa la Germania non sarebbe nemmeno certa se tentare di puntare o meno sul falco Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, per la successione dello stesso Draghi il cui mandato scadrà a fine 2019.