Snam, firma protocollo intesa con Miur su alternanza scuola-lavoro

Roma, 7 mar. - Il ministero dell`Istruzione, dell`università e della ricerca e Snam hanno siglato un protocollo d`intesa sulle iniziative di alternanza scuola-lavoro avviate quest`anno dalla società, leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata di infrastrutture nel settore del gas naturale. La firma è avvenuta a Roma, nella sede del ministero, alla presenza di Maria Assunta Palermo, direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Miur, e di Paola Boromei, executive vice president human resources & organization di Snam.

Il programma di alternanza di Snam, denominato "Young Energy", coinvolge circa 600 studenti delle classi terza, quarta e quinta di 9 istituti superiori in 6 regioni d`Italia. In ciascuna delle scuole Snam ha portato le esperienze dei suoi dipendenti, le testimonianze dei manager e il contributo dei formatori designati. Il progetto di Snam contribuisce agli obiettivi del Miur in tema di scuola aperta e riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. "Young Energy" mette gli studenti in contatto con una realtà industriale di primo piano nel Paese e consente a Snam di attirare giovani talenti, offrendo loro una concreta opportunità di crescita personale e professionale.