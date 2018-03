Torna Qvc Next Lab, progetto formazione per startup ... -2

Milano, 7 mar. - A supporto del percorso formativo della seconda edizione è stato richiamato il team di mentor che nel 2017 aveva condiviso l'esperienza con QVC Next Lab. Il Mentor Commitee è formato da: Maria Rita Costanza, fondatrice di Macnil GT Alarm Gruppo Zucchetti, la prima azienda italiana di fleet management; Fausta Pavesio, nominata Business Angel of the Year 2015 dallfIban e independent director dello spazio di co working Talent Garden Milano, membro del consiglio di amministrazione di Satispay, membro del consiglio direttivo di Italia Startup e senior advisor di Appian Corporation; Lorena Capoccia, bioingegnere, esperta in riorganizzazione aziendale e co founder di due startup, e presidente di Assidai, il fondo no profit di servizi sanitari; Chiara Pariani, VP Global Brand Marketing and Italy and France Brand & Communication di QVC Italia.

Il focus principale di questa edizione è il go to market: le startup partecipanti apprenderanno le competenze necessarie per affrontare l'ingresso e la crescita sul mercato. Con questo obiettivo, il calendario di formazione approfondirà quattro grandi temi. Si inizia, il 7 marzo, con Change the world per analizzare la filiera, gli ecosistemi, i rischi e le opportunita delle startup; i lavori del 19 aprile si concentrano sull'International benchmark, con la presentazione di alcune esperienze internazionali, cosi da formare una rete di supporto allo sviluppo imprenditoriale femminile in Italia e in Europa; il 10 maggio è la volta di You are your team, in cui le partecipanti imparano a creare un team vincente e apprendono l'importanza di attirare talenti. Infine, il 7/8 giugno, con Spread the word si parla di tecniche di comunicazione e di presentazione del progetto imprenditoriale. Un ultimo momento è dedicato alla sintesi dei contenuti e alla definizione degli step necessari alla concretizzazione del progetto di impresa.

Qvc Next Lab è nato a seguito del lancio del programma Qvc Next che in un anno ha ricevuto oltre 450 candidature e incontrato più di 270 realtà italiane. In meno di 24 mesi, ha lanciato 30 brand emergenti italiani e altrettanti sono pronti a debuttare sul mercato.