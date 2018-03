Tim: Genish apre ad Elliott, separazione rete svolta storica

Milano, 7 mar. - L'Ad di Tim, Amos Genish, apre a Elliott e punta a tornare a distribuire dividendi nell'arco del nuovo piano 2018-2020, che mira proprio ad accelerare la generazione di cassa non solo per rafforzare la struttura patrimoniale ma anche per aumentare il ritorno per gli azionisti. E' quanto è emerso dalla conference call coi giornalisti all'indomani del cda che ha approvato i conti 2017 ("risultati record", ha sottolineato Genish), il nuovo piano e il progetto di separazione volontaria della rete. "Ieri è stato un giorno storico", ha commentato a riguardo l'Ad di Tim, "cominceremo il processo formale con Agcom nei prossimi giorni, poi ci vorranno alcuni mesi per definire la struttura finale di Netco", l'entità legale separata controllata al 100% da Tim che sarà proprietaria della rete. "Tutti gli azionisti beneficeranno dell'indipendenza della rete che porterà più trasparenza e implicherà un aumento di valore per Tim e per il Paese".

Se è confermato che sull'esercizio 2017 ci sarà solo il pagamento del dividendo per le azioni risparmio, Genish ha spiegato che nell'arco di piano "se riusciremo a soddisfare le guidance finanziarie e i flussi di cassa previsti saremo in grado di prendere in esame il pagamento dei dividendi". Ma nel cda di ieri nessuna decisione è stata presa in merito nè tantomeno discussa. Non è invece al momento sul tavolo la conversione delle azioni risparmio. Il piano prevede una forte crescita dell'equity free cash flow consolidato nel triennio, per un totale di circa 4,5 miliardi.

Capitolo Elliott, il fondo attivista entrato nel capitale di Tim che punta a un cambio di passo nella gestione e nella governance del gruppo. "A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società - ha detto Genish - quindi accogliamo favorevolmente quello che potrebbe essere dei dialoghi positivi, costruttivi". "Io sono assolutamente disposto a sedermi con loro per capire cosa vogliono cambiare, migliorare", ha proseguito, dando tempo al fondo di digerire i numeri e il piano diffusi solo in tarda serata. "Le loro dichiarazioni su alcune cose erano cadute prima del piano, aspettiamo un feedback su quello che abbiamo presentato al mercato, noi pensiamo di avere un piano solido e ambizioso, per ora non abbiamo ricevuto feedback da Elliot".

Sulle società controllate, Genish ha ribadito la strategicità di Tim Brasil, mentre è prematuro parlare di M&A nel paese sudamericano. Anche Inwit, la società delle torri controllata al 60%, "fa parte del nostro core business", ha detto. Quanto a Persidera, controllata al 70%, va avanti il processo di vendita ma ogni decisione sarà assoggettata all'approvazione di Gedi, il gruppo editoriale che detiene il 30% della società dei multiplex. Nei prossimi dieci giorni, intanto, potrebbe arrivare l'offerta vincolante del fondo I Squared. Congelato il progetto di creazione della joint venture con Canal+, Tim andrà avanti "in modalità stand alone", creando delle partnership strategiche su elementi specifici con diversi soggetti, perchè "non si può rimanere bloccati troppo a lungo, i contenuti sono un elemento fondamentale della nostra strategia di convergenza".

Il cambio di Governo non sembra preoccupare Genish: "cercheremo di instaurare gli stessi buoni rapporti che abbiamo avuto in questi mesi ma la cosa più importante sono anche i regolatori, le autorità Antitrust che non cambiamo". Infine, sulla trattativa per l'uscita dei dipendenti con prepensionamenti o esodi incentivati, l'Ad di Tim si è limitato a dire: "vediamo una riduzione dei dipendenti full time negli anni a venire ma non abbiamo esuberi nè licenziamenti, cerchiamo di raggiungere un rapporto costruttivo coi sindacati", con i quali l'azienda ha in programma un incontro il prossimio 13 marzo.