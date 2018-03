Mediobanca perfeziona acquisizione di Ram Active Investments

Milano, 7 mar. - Ottenute le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, Mediobanca ha acquisito il 69% del capitale di Ram Active Investments (Ram AI), primario gestore sistemico a livello europeo. Lo ha annunciato con un ccomunicato. L`operazione "si inserisce nella strategia di Mediobanca di continuo rafforzamento delle attività di asset management".

Ram AI verrà consolidata nel bilancio del gruppo Mediobanca a partire dal 1 marzo 2018 e contribuirà al gruppo in modo "largamente positivo", quantificato (su base annua) in circa 57,1 milioni di euro di commissioni nette, 4,3 miliardi di masse gestite e 19,6 milioni di utile netto. Con il consolidamento di Ram AI la divisione Wealth Management assume per piazzetta Cuccia ulteriore scala, venendo a rappresentare (sui dati al dicembre 2017) il 25% dei ricavi, il 45% delle commissioni e il 10% dell'utile operativo del gruppo.

L'operazione è accrescitiva del 2% dell'utile per azione e assorbe 30 punti base di Cet1 (considerando anche gli accordi di put&call, il seed capital ed il pagamento sia cash sia in azioni proprie Mediobanca). Mediobanca apporterà 200 milioni di franchi svizzeri di seed money, che permetteranno a Ram AI di lanciare nuovi prodotti di investimento e ampliare la propria offerta.

