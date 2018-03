Gucci, TIM e Enel i brand italiani di maggior valore

Roma, 7 mar. - Gucci, Tim e Enel formano il podio dei brand italiani per valore. La classifica è stata realizzata da WPP e Kantar Millward ed elenca i 30 marchi del made in Italy in base al valore.

A guidare è Gucci, uno dei sette marchi del lusso valutati da questo studio che per la prima volta delinea lo scenario italiano e ne anticipa i cambiamenti, tracciando l`evoluzione dei brand di maggiore successo del nostro Paese. Gucci è in testa alla classifica con un Brand Value di 16,3 miliardi di dollari, seguito da TIM con 9,3 miliardi, e da Enel al terzo posto con 7,4 miliardi. Al quarto posto si posiziona Kinder con 6,9 miliardi e Prada completa la Top 5 con 4 miliardi.

Nella top ten figurano anche Generali con 2,5 miliardi e Eni con 3,1 miliardi di dollari di brand value.

"L'ingegneria, il design e la creatività propri dell`Italia stanno sostenendo marchi italiani di livello mondiale, vecchi e nuovi", commenta David Roth, CEO EMEA e Asia, The Store WPP. "La Top 30 italiana di BrandZ riflette la tradizione di questo Paese, fatta di imprese produttive, di riconosciuta esperienza nel loro settore, di professionalità con grande visione e determinazione, nel caso di beni quotidiani come la pasta Barilla, o degli abiti e accessori più esclusivi, come nell`alta moda, o ancora dell`ingegneria più sofisticata necessaria per creare l'ultimo modello Ferrari o un nuovo yacht, o per distribuire servizi all`avanguardia di comunicazione o pubblica utilità come TIM ed Enel".

Ci sono 7 marchi leader del lusso nella Top 30 italiana. Complessivamente Gucci, Prada, Armani, Bottega Veneta, Bulgari, Fendi e Ferragamo contribuiscono con 28,9 miliardi al Brand Value totale della classifica. Nell`industria automotive, Ferrari svetta supportata da una brand experience che combina guida sportiva ed esclusività. Questa concentrazione tutta italiana di marchi di lusso è in contrasto per esempio con la predilezione della Spagna per una moda a prezzi accessibili e la concentrazione della Germania su tecnologia e ingegneria.

"L'abilità dell'Italia di sviluppare marchi premium del lusso conferisce alla classifica una nota distintiva, ma il Paese ha molti altri nomi forti in settori meno osannati, dall'Oil & Gas ai servizi finanziari agli operatori di crociere", afferma Massimo Costa, Country Manager WPP Italia.

I marchi del food seguono a ruota, contando per circa il 15% del valore di brand complessivo (13,1 miliardi). Tra i sei brand in classifica, tre sono di Ferrero - Kinder, Nutella e Ferrero Rocher. Il valore complessivo dei brand elencati nella Top 30 italiana di BrandZ è pari a 85,3 miliardi.

"Mentre i marchi italiani sono tra i migliori al mondo a comunicare il loro messaggio ai consumatori, c'è un ambito in cui possono migliorare: per costruire brand forti e generare valore e crescita, l'innovazione è un driver importante, ma da questo punto di vista forse il nostro sistema economico deve fare passi da gigante per convertire lo spirito creativo italiano in veri e propri Game Changer, capaci di dare una scossa al mercato e inventare nuovi modelli operativi e modalità diverse per promuovere la brand experience" afferma Federico Capeci, Chief Digital Officer e CEO Italia, Kantar, Insights Division.