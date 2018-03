Tim, Genish: Brasile strategico, presto per parlare di M&A

Milano, 7 mar. - Il Brasile "è un asset strategico per i prossimi anni". Lo ha detto il Ceo del gruppo Tim, Amos Genish, nel corso di una conference call. "E' un driver di crescita significativa in modalità stand alone, quindi qualsiasi trattativa sul consolidamento deve essere presa in esame con grande attenzione".

"Non è il momento giusto, è troppo presto per parlare di consolidamento", ha precisato Genish non chiudendo però le porte a Oi: "sta uscendo dal processo di Chapter 11, lo farà tra fine anno e inizio del prossimo, c'è dunque tempo per valutare tutte le opzioni".