Countdown per lancio dazi Trump, Canada e Messico... -3

New York, 7 mar. - Mentre ci si domanda chi sarà il successore di Cohn - l'amante del protezionismo e già consigliere Navarro lo ha escluso mentre circola il nome di Lawrence Kudlow, commentatore conservatore di Cnbc - sia il segretario al Tesoro sia quello al Commercio hanno difeso in giornata la volontà di Trump. Steven Mnuchin non ha escluso eccezioni e Wilbur Ross ha cercato di tranquillizzare: gli Usa "non vogliono una guerra commerciale" e "non vogliono fare saltare il mondo". La Camera di Commercio Usa tuttavia si è detta "molto preoccupata per un aumento delle prospettive di una guerra commerciale". E' stato il segretario americano all'Agricoltura, Sonny Perdue, a usare toni più cauti: nato in Georgia, Stato famoso per la produzione di arachidi utili per fare il celebre burro che la Ue potrebbe punire insieme alle motoclichette Harley-Dvidson e ai jeans Levi's in risposta a Trump, teme che a subirne le conseguenze negative siano i semi di soia Usa (la metà dei quali è acquistata dalla Cina, che potrebbe a sua volta imporre dazi).

Anche se dovesse firmare domani una proclamazione presidenziale, le tariffe potrebbero non entrare in vigore immediatamente: serve un periodo di due settimane per il rispetto dello statuto che dà al leader Usa l'autorità di adottare tali misure. Quell'arco temporale diventerà prezioso per le aziende e i Paesi che intendono strappare concessioni agli Usa. Funzionari di Ue, americani e giappones si incontreranno sabato, ha anticipato un funzionario Ue. Di certo Bruxelles avvertirà Washington su un eventuale ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (oltre che alle ritorsioni sul Made in Usa). Intanto ci si domanda se i dazi con cui Trump vuole proteggere le aziende metallurgiche Usa siano necessari: nel suo Beige Book, la Federal Reserve ha osservato tra gennaio e febbraio un aumento dei prezzi dell'acciaio alla vendita dovuto a "un calo della competizione dall'estero e una domanda solida sia in Usa sia su scala internazionale".