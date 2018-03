Countdown per lancio dazi Trump, Canada e Messico... -2

New York, 7 mar. - L'intento di Trump è quello di punire la Cina, già presa di mira lo scorso gennaio con tariffe su pannelli solari e lavatrici. I dazi preannunciati giovedì scorso però - hanno fatto notare più osservatori - rischiano di punire gli alleati degli Stati Uniti come Canada e Messico e non Pechino. La nazione che confina a Nord con gli Stati Uniti è la principale fonte estera dei metalli per gli Usa; il Paese con cui gli Usa confinano a Sud sono invece il quarto.

Proprio per le conseguenze paradossali delle mosse di Trump i mercati finanziari sono in apprensione e le loro preoccupazioni si sono intensificate con l'addio di Cohn, l'ex presidente di Goldman Sachs al fianco di Trump dal gennaio 2017 e considerato come l'architetto dell'agenda pro-crescita e pro-business dell'amministrazione. Lui aveva spinto affinché il leader Usa abbandonasse i suoi piani. (Segue)