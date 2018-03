Countdown per lancio dazi Trump, Canada e Messico forse esclusi

New York, 7 mar. - I dettagli ancora mancano ma Donald Trump si prepara a formalizzare il lancio dei tanto contestati dazi su acciaio e alluminio. L'appuntamento, secondo indiscrezioni del New York Times, è previsto domani alle 18 italiane. Da qui ad allora le aziende, gli investitori e i legislatori di tutto il mondo scottati dall'addio annunciato ieri del consigliere economico alla Casa Bianca, Gary Cohn, sperano in un mezzo miracolo: che il presidente americano eviti il peggiore degli scenari da lui stesso paventato ossia l'introduzione di tariffe del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo da tutto il mondo. Senza eccezioni.

Un segnale di speranza è arrivato dalla portavoce della Casa Bianca dopo una giornata in cui vari ministri al governo hanno difeso le mosse del loro presidente. Nel consueto briefing con la stampa, Sarah Sanders ha spiegato che il Canada, il Messico e potenzialmente altri Paesi potrebbero evitare i controversi dazi. La scelta avverrà "caso per caso e Paese per Paese" sulla base di finalità legate alla sicurezza nazionale. Si tratta di un cambio di rotta da parte di Washington che ha permesso al dollaro canadese e al peso messicano di ridurre le loro perdite. Due giorni fa - proprio nell'ultima giornata del settimo round di negoziati per riscrivere il Nafta - Trump aveva legato il destino dei dazi su Canada e Messico al successo delle trattive riguardanti l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 da Usa, Canada e Messico. (Segue)