New York, 7 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà i dazi sull'alluminio e sull'acciaio domani alle 12 ore di New York, le 18 in Italia. Lo scrive il New York Times, che cita fonti interne alla Casa Bianca. Proprio oggi la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva confermato che la notizia sarebbe stata data entro la fine della settimana. Il presidente Usa la settimana scorsa aveva detto che avrebbe imposto dazi del 10% sull'alluminio e del 25% sull'acciaio.