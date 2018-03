Brunetta: centrodestra non è ostile a Ue ma la vuole diversa

Roma, 7 mar. - "Nessuno nel centrodestra è ostile all'Europa. Noi vogliamo però un'Europa diversa, non egoista, né franco-tedesca, tanto meno che gira le spalle dall'altra parte sul problema dell'immigrazione, così come quella dei 'compiti a casa'. Insomma, non un'Europa del Nord che si è arricchita sulle disgrazie dell'Europa del Sud". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione radiofonica Zapping, su Rai Radio 1.

"In Germania - ha sottolineato - il nuovo governo sta cambiando politica, dicendo basta all'austerità. Adesso cominceranno a spendere e lo faranno al ritmo di 50 miliardi all'anno accumulati come tesoretto da questa crisi. Crisi che ha prodotto sangue, sudore e lacrime per i Paesi del Mediterraneo". E comunque l'asse franco-tedesco "sbaglia se pensa di volere chiudere senza l'Italia tutte le partite della nuova governance economica dell'Unione. L'Italia è un paese importante, fondatore".