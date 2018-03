Brunetta: Salvini legittimao candidato premier centrodestra

Roma, 7 mar. - "Ad oggi, se il centrodestra riuscisse a recuperare i voti per ottenere una maggioranza parlamentare, il premier sarebbe Matteo Salvini. E su questo non ci piove". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione radiofonica Zapping, su Rai Radio 1.

"Salvini - ha aggiunto - è legittimamente il candidato del centrodestra per formare il governo e avere una maggioranza. Noi lo appoggiamo pienamente e dalle sue dichiarazioni viene fuori una consapevolezza molto responsabile. Comunque, il soggetto decisore è il centrodestra che in questo momento ha una leadership consensuale in Matteo Salvini".

"Berlusconi - ha aggiunto Brunetta - è la personalità all'interno del centrodestra più aggregante ed ha tutto il diritto a rivendicare il proprio ruolo all'interno della coalizione".