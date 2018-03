M.O., Consiglio nazionale palestinese si riunirà il 30 aprile

Roma, 7 mar. - Il Consiglio nazionale palestinese si riunirà il 30 aprile prossimo per la prima volta da diversi anni, in un momento in cui il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sta preparando la sua risposta alle iniziative statunitensi sul conflitto israelo-palestinese. Il Consiglio nazionale palestinese (NPC), che rappresenta gli abitanti dei territori palestinesi e della diaspora, non si riunisce in sessione ordinaria dal 1996.

La decisione è stata presa dal comitato esecutivo dell'Organizzazione di liberazione della Palestina. Mohammad Shtayyeh, un consigliere di Abu Mazen, ha detto ai giornalisti che lo scopo dell'incontro è quello di discutere "una nuova agenda politica".

(fonte afp)