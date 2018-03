Fed, Beige Book: forte rialzo prezzi acciaio ancora prima di dazi

New York, 7 mar. - Tra gennaio e febbraio c'è stato "aumento notevole dei prezzi dell'acciaio, cosa dovuta in parte a un declino della competizione straniera" in quattro dei dodici distretti della Fed. Lo si legge nel Beige Book della Federal Reserve, il rapporto sullo stato di salute dell'economia statunitense svolto nei 12 distretti della banca centrale e pubblicato ogni sei settimane. Il documento è stato scritto facendo riferimento alle informazioni raccolte fino al 26 febbraio scorso. Sarà usato nella prossima riunione della Fed del 20 e 21 marzo. Anche la crescita degli stipendi è stata "moderata" in quasi tutti i distretti. L'aumento dei prezzi è arrivato prima che Trump giovedì scorso confermasse la sua intenzione di imporre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.