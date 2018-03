Brunetta (Fi): sistema semplificato, per Governo serve pazienza

Roma, 7 mar. - "Il sistema politico italiano, dopo le elezioni politiche del 4 marzo, si è semplificato, adesso abbiamo sostanzialmente tre forze politiche, più Liberi e uguali. Il quadro politico è questo: la coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni, la forte solitudine del Movimento 5 Stelle e la catastrofica solitudine del Partito democratico".Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione radiofonica Zapping su Rai Radio 1.

Per il nuovo governo "bisogna avere un po' di pazienza. Perché nonostante il centrodestra abbia vinto le elezioni non ha i numeri per governare. E adesso sta alle forze politiche, al Parlamento e soprattutto alla cura e all'attenzione del Presidente della Repubblica cercare una composizione".