Ue: ecco mali e miglioramenti dell'economia italiana -4

Bruxelles, 7 mar. - Corruzione

Ci sono buoni progressi nel campo della lotta alla corruzione, in particolare con la creazione dell'Anac (l'Autorità nazionale antri corruzione) e l'allungamento dei termini di prescrizione. Il decorso dei termini può essere ora sospeso per un anno e mezzo dopo la condanna in prima e seconda istanza, e aumentato del 50% per i reati di corruzione. La Commissione aveva raccomandato di cancellare del tutto la prescrizione dopo una condanna in prima istanza, ma la riforma dei termini potrà comunque ridurre il ricorso abusivo alle istanze successive come tattica dilatoria, osserva la Commissione. L'Italia, comunque, resta uno dei paesi con il più alto tasso di appelli in Cassazione (52%).

Concorrenza e liberalizzazioni

La Commissione nota positivamente che nel 2017 è stata finalmente varata la legge del 2015 sulla concorrenza "annuale", che obbliga il governo a proporre ogni anno una legge di liberalizzazione di almeno un settore economico. Nel 2017, comunque, non è stato liberalizzato praticamente niente, dopo che nel 2016 erano state previste liberalizzazioni pari allo 0,5% del Pil, e quelle attuate sono arrivate invece solo allo 0,05%.