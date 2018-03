Ue: ecco mali e miglioramenti dell'economia italiana -3

Bruxelles, 7 mar. - Tempi della giustizia civile

L'Italia ha, com'è noto, il record non invidiabile nell'Ue dei tempi più lunghi dei processi della giustizia civile, con una media, fra i vari gradi di giudizio, di otto anni per venire a capo delle le cause litigiose, rispetto a una media approssimativa di massimo tre anni negli altri paesi per cui sono disponibili i dati.

La Commissione spera che un miglioramento possa venire dall'assunzione di 2.441 giudici nel settembre 2017 e dai concorsi che sono in corso per i posti vacanti di giudici ordinari e amministratori dell'apparato giudiziario, ma constata anche che precedenti riforme, così come il ricorso a mediazioni e altre forme di accordi extra giudiziari, hanno dato risultati "modesti" o solo "timidi" progressi nell'efficienza del sistema. Un ostacolo, poi, a una efficace limitazione dei casi litigiosi potrebbe essere correlato, nota la Commissione, "all'assenza di un adeguata applicazione della disciplina procedurale, nel contesto di un ampio ricorso agli avvocati". In altre parole, se correttamente applicata, la disciplina procedurale potrebbe ridurre il numero di cause e con l'intervento degli avvocati. (Segue)