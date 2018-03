Ue: ecco mali e miglioramenti dell'economia italiana-2

Bruxelles, 7 mar. - Evasione Iva

Una delle maggiori debolezze del Paese rimane l'evasione dell'Iva, che nel 2015, nonostante una riduzione rispetto al 2014, riguardava il 25,8% del totale atteso delle entrate ("VAT Gap"). Il "VAT Gap" italiano è ancora, da solo, 1/4 del totale europe. L'Italia, riconosce la Commissione, ha prese comunque delle misure positive nel 2017 e 2018, e in particolare l'allargamento a tutte le transazioni del sistema dello "split payment".

Sostegno alle famiglie con figli

E' una delle novità più interessanti del rapporto 2018: la Commissione suggerisce all'Italia di razionalizzare le sue misure di sostegno alle madri con figli piccoli, in particolare per rimborsare gli asili nido e permettere loro di lavorare. Tutti i bonus e assegni familiari attuali dovrebbero essere sostituiti con un bonus unico per le madri con figli fino a tre anni e reddito inferiore ai 50.000 euro all'anno per coprire i costi degli asili nido fino a 600 euro al mese. Questa misura, da sola, secondo la Commissione porterebbe a un aumento del Pil dello 0,4% in cinque anni e un aumento dell'occupazione dello 0,5%. (Segue)