Ue: ecco tutti i mali e i miglioramenti dell'economia italiana

Bruxelles, 7 mar. - Il rapporto specifico per l'Italia del "pacchetto d'inverno" per il semestre europeo del 2018, pubblicato dalla Commissione europea oggi a Bruxelles, passa in rassegna tutti i mali dell'economia nazionale, e gli eventuali miglioramenti registrati rispetto alla precedente edizione. Diamo di seguito una sintesi di alcuni punti salienti del rapporto.

Banche. Il rapporto constata un forte miglioramento nel sistema bancario italiani, riconoscendo lo sforzo fatto, e che deve continuare, per una riduzione significativa dello stock di crediti deteriorati (Non performing loans - Npl). Un grande passo positivo è considerato anche la riforma delle casse di credito cooperative, che porterà le due più grosse banche del settore, ICCREA e CCB, a essere sottoposte sotto la vigilanza diretta della Bce e ai suoi stress test a partire dalla seconda metà dell)anno. Resta tuttavia, ancora vulnerabile il settore delle banche di dimensioni medie, come la Carige e il Credito Valtellinese. In questo settore la Commissione si attende nuove azioni di consolidamento, ristrutturazioni e fusioni. (Segue)