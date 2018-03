Pena di morte, Usa: la South Carolina rivuole la sedia elettrica

New York, 7 mar. - Il Senato della South Carolina, negli Stati Uniti, ha approvato la proposta di consentire l'uso obbligatorio della sedia elettrica per eseguire le condanne a morte, se lo Stato non riesce a trovare i farmaci necessari per l'iniezione letale. Dopo il passaggio al Senato, servirà anche quello alla Camera.

Dal 1995, lo Stato consente ai condannati di scegliere tra l'iniezione letale e la sedia elettrica, che non viene usata dal 2008. Dal 2013, la South Carolina non è più stata in grado di ottenere i farmaci necessari, visto che le case farmaceutiche si rifiutano di fornirli, spesso per ragioni etiche; al momento, quindi, scegliendo l'iniezione i condannati si garantiscono la sopravvivenza. In South Carolina, l'ultima esecuzione risale al 2011; al momento, ci sono 35 persone nel braccio della morte.

La South Carolina è uno dei nove Stati dove l'elettrocuzione è ancora consentita e solo 14 delle 871 condanne eseguite negli Stati Uniti dal 2000 sono state portate a termine con la sedia elettrica, secondo i dati del Death Penalty Information Center.