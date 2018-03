"Giovani talenti musicali nel mondo": il progetto della Farnesina -2

Roma, 7 mar. - Dopo i concerti del 2017 a Bruxelles, Berlino, Vienna, il prossimo 7 marzo debuttano all`Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles la violoncellista Giulia Attili, con al pianoforte Lavinia Bertulli seguite, nella stessa sede, il 26 aprile, da Gennaro Cardaropoli (violino) e Alberto Ferro (pianoforte) e dal doppio quartetto, vocale e strumentale, formato da Anna Roberta Sorbo, Sara De Flaviis, Pasquale Scircoli e Diego Savini, affiancati dagli archi del Noûs, e con il pianista Francesco De Poli (15 maggio). Il 27 marzo, inoltre, il Quartetto Adorno sarà ospite dell`Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Sono inoltre in calendario i concerti del duo costituito dalla violoncellista Erica Piccotti, accompagnata al pianoforte da Monica Cattarossi (il 5 novembre) e del duo Ferdinando Trematore (violino), accompagnato al pianoforte da Angela Trematore (il 15 novembre), in collaborazione con l`Istituto Italiano di Cultura di New York.

In corso di definizione, nel 2018, ulteriori concerti in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura Berlino, Vienna, con l`Ambasciata d`Italia ad Astana (Kazakistan) e, nel quadro del Programma culturale "Italia, Culture, Mediterraneo" promosso dal MAECI, nel Qatar, negli Emirati Arabi e in Kuwait.(Segue)