Roma, 7 mar. - "Mai il centrodestra è andato con delegazioni uniche al Quirinale". E comunque "separati o meno l'importante è dire la stessa cosa". Così Massimiliano Fedriga, della Lega, ha risposto a Porta a Porta a chi gli domandava in quale formazione i partiti del centrodestra, vittoriosi in coalizione alle elezioni di domenica, si presenteranno da Sergio Mattarella per le consultazioni.