Roma, 7 mar. - "Non si può fare una damnatio memoriae, è una persona la cui esperienza si può portare nel nuovo PD". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda intervistato a Otto e mezzo su La7.

Alla domanda se avesse litigato con il segretario dopo l'annuncio della sua iscrizione, Calenda ha replicato: "no, mi ha fatto I complimenti era contento. Abbiamo discusso come spesso abbiamo fatto ma in modo costruttivo e positivo. L'ho trovato provato dal voto".