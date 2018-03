Roma, 7 mar. - "Non ho mai pensato di fare il segretario sarebbe ridicolo voler guidare una comunità che non conosco". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda intervistato a Otto e mezzo su La7.

"mi sono iscritto al PD per dare un segnale di una cosaa importante: se il Pd non recupera l'Italia è a rischio. Abbiamo bisogno di una cultura riformista e di una percentuale più alta di quella che ha preso. Ho voluto dare un segnale che ci si crede in un momento di difficoltà".