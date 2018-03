Milano, 7 mar. - "In Italia negli ultimi mesi si è parlato troppo di razzismo, troppo spesso a sproposito, mentre oggi questo termine penso si possa scomodare dopo il post di Balotelli su Tony Iwobi, su quella frase 'non gliel'hanno ancora detto che è nero, ma che vergogna'". Lo ha affermato, in una nota, Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda