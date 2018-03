Roma, 7 mar. - "In pochi giorni Renzi deve dare delle risposte chiare", l'ipotesi di rimanere segretario e gestire il partito fino alla formazione del governo "non è sostenibile e non è compatibile con lo statuto del Pd". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia ed esponente della minoranza Pd, intervenendo a Porta a Porta.