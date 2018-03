Commissione Ue: immigrati non compensano calo popolazione Italia

Bruxelles, 7 mar. - Gli immigrati non bastano più a compensare il calo naturale delle nascite in Italia e il numero sempre più alto di italiani che emigrano in altri paesi europei per cercare lavoro, e questo è uno dei fattori (insieme alla possibile rimessa in causa della riforma Fornero) che mettono a rischio la sostenibilità di lungo termine del sistema pensionistico e del debito pubblico italiano. Lo afferma la Commissione europea nel suo rapporto specifico per l'Italia del "pacchetto d'inverno" per il semestre europeo del 2018, pubblicato oggi a Bruxelles.

"L'immigrazione - rileva la Commissione nel rapporto (pag. 41) - non riuscirà più a compensare il deficit naturale di nascite. Fino al 2014, l'alto livello di immigrazione ha mantenuto il bilancio migratorio positivo e questo ha largamente compensato il bilancio delle nascite negativo. Tuttavia, dal 2015, la popolazione è diminuita per la prima volta", dopo che il bilancio migratorio era diminuito costantemente fin dal 2010. Nel 2015, inoltre, c'è stato il più alto numero di emigranti dall'Italia in altri paesi fin dal 1990. "Poi nel 2016, l'immigrazione netta ha ricominciato ad aumentare ed è previsto ora che si stabilizzi attorno alle 200.000 persone all'anno", conclude la Commissione.