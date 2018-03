Roma, 7 mar. - "Noi della Lega dialogheremo con tutti premettendo però che non andremo a trattative su posti di governo. Diciamo no al mercato delle vacche perché altrimenti l'azione di governo non venga messa in atto. Non vogliamo occupare posti a tutti i costi". Lo ha detto il capogruppo uscente della Lega Massimiliano Fedriga, della Lega, intervenendo a Porta a Porta.