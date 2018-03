Roma, 7 mar. - "Con Veltroni e Bersani il percorso è stato lo stesso. Lunedì faremo una direzione che individuerà la reggenza del partito. Non so se ci sarà Renzi e se non ci sarà sarà la dimostrazione che ha fatto un passo indietro anche fisico. Il nostro Statuto dice le cose che stiamo facendo". Lo ha detto Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd, a 'Cartabianca' su Rai3.