Argentina, morto l'ultimo dittatore, Reynaldo Bignone

Buenos Aires, 7 mar. - L'ultimo dittatore argentino Reynaldo Bignone, che scontava l'ergastolo, è morto a 90 anni in un ospedale militare di Buenos Aires, riporta la stampa locale. Ricoverato per una frattura all'anca, doveva essere operato oggi, ma è deceduto per un'insufficienza cardiaca.

Nel 1982-83 Reynaldo Bignone è stato l'ultimo dittatore del paese. Dopo la sconfitta dell'esercito argentino di fronte alla Gran Bretagna, Bignone ha ceduto il potere al presidente democraticamente eletto, Raul Alfonsin, al termine di otto anni di dittatura militare.