Trump: "I Dem usano il tema dell'immigrazione per essere eletti"

New York, 7 mar. - "Stiamo cercando di ottenere una vittoria sul Daca, ma i democratici non si trovano. I democratici vorrebbero invece usare il tema dell'immigrazione per essere eletti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla comunità latinoamericana.

"Questo è il nostro tempo, questo è il nostro momento, andate a fare pressioni su quei democratici" ha detto a proposito del Daca, parlando al Latino Coalition Legislative Summit, a Washington. Il Daca è il programma voluto da Barack Obama per proteggere gli immigrati entrati da bambini senza visto, cancellato da Trump; il presidente aveva dato sei mesi al Congresso per trovare una soluzione per le quasi 700.000 persone protette dal Daca, prima dell'effettiva cancellazione del programma, ma i sei mesi sono trascorsi senza risultati; è vero però che la cancellazione è al momento sospesa per l'intervento di diversi tribunali.

"Ve lo dico, siamo vicini. Questo è il momento per il Daca, per tutti noi. È un momento veramente speciale. Molte cose fantastiche possono accadere qui" ha concluso Trump.