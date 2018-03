Sita: nel 2036 voleranno 8,7 mld bagagli

Roma, 7 mar. - Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l`Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con il supporto della tecnologia - in particolare l`Intelligenza Artificiale - che permetterà di ridurre sempre di più le irregolarità nella gestione dei bagagli.

Grazie alla tecnologia e a miglioramenti di processi, il trasporto aereo negli ultimi dieci anni è riuscito a dimezzare i costi derivanti dalle irregolarità nella gestione dei bagagli, che da 4,22 miliardi di dollari sono scesi a 2,1 miliardi. Un risultato che il settore mira a migliorare ulteriormente in breve tempo, per adeguarsi a quanto previsto dalla Risoluzione 753 di IATA, associazione internazionale di compagnie aeree, che impone alle aerolinee aderenti entro giugno 2018 di tracciare i bagagli in ogni fase del viaggio e di condividere i dati di tracciatura con tutti gli operatori coinvolti. Secondo quanto rilevato da SITA, il 47% delle aerolinee è già in grado di tracciare i bagagli per un quarto del proprio network; entro giugno 2018, il 27% sarà in grado di estendere il monitoraggio fino a tre quarti della rete. All`obiettivo della Risoluzione 753 giungerà pienamente conforme entro i termini stabiliti il 35% delle compagnie aeree; il 56% lo sarà parzialmente.

Sergio Colella, Presidente di SITA Europa, ha dichiarato: "L`uso strategico di dati e Intelligenza Artificiale entro il prossimo decennio rivoluzionerà l`industria del trasporto aereo, e la gestione dei bagagli è una delle aree che potrà trarne più benefici. In questa partita noi di SITA giochiamo un ruolo unico, grazie al forte focus che abbiamo su questa area e alla collaborazione attiva con l`intero settore per la sua innovazione. I dati sui bagagli generati e raccolti grazie alla Risoluzione 753 saranno la base di strumenti di Intelligenza Artificiale che miglioreranno l`efficienza delle operazioni di gestione e, di conseguenza, l`esperienza di viaggio dei passeggeri. Nel 2017 l`86% dei vettori ha implementato o pianificato iniziative per consentire allo staff il monitoraggio in tempo reale dei bagagli; l`84% per offrire questa opzione ai viaggiatori".

Entro la fine del 2018 il 65% delle compagnie aeree svilupperà nuove soluzioni per la tracciatura; il 61% implementerà la raccolta di dati grazie ai sistemi di gestione bagagli esistenti; il 51% richiederà agli aeroporti di sviluppare nuove capacità di tracciatura.