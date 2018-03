Gb, polizia: agente nervino usato per tentare omodicio ex spia

Roma, 7 mar. - L'ex agente russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sono state vittime di un attacco deliberato con un agente nervino: lo ha detto oggi il capo della polizia antiterrorismo, Mark Rowley, in una conferenza stampa a Londra.

La coppia è stata vittima di un "tentato omicidio attraverso la somministrazione di un agente nervino", ha detto Rowley, senza specificare il tipo di sostanza.

Skripal, 66 anni, e la figlia Youlia, 33 anni, sono stati trovati domenica in uno stato di incoscienza, senza danni visibili, su una panchina in un centro commerciale a Salisbury, nell'Inghilterra meridionale. Da allora sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche.

(fonte afp)