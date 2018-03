Roma, 7 mar. - "Non possiamo fare alleanze con Lega e Fi perché abbiamo programmi incompatibili". Così come "con il M5S". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando, della minoranza Pd, intervenendo a Porta a Porta.

Per Orlando con M5S "l'alleanza non si fa non perché ci hanno offeso ma il punto è la incompatibilità sulle questioni chiave. Non ci sono le condizioni politico-programmatiche".