Roma, 7 mar. - Una alleanza con il M5s "sarebbe sbagliata, la escludo assolutamente. Lo si deve alla chiarezza con cui la politica si deve rivolgere al Paese". Lo ha detto Matteo Richetti, portavoce della segreteria Pd, a 'Cartabianca' su Rai3.

"Abbiamo fatto - ha aggiunto - due campagne alternative, per programmi, stile e toni, non sarebbe né comprensibile né serio. E poi per fare che cosa? Per superare l'obbligatorietà dei vaccini o fare il referendum sull'euro?".