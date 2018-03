Brunetta: Europa ha dato benservito a Padoan -2

Roma, 7 mar. - "Un ministro - aggiunge Brunetta - che ad oggi non esiste ancora per via dell'intricato quadro politico che si è venuto a creare a seguito delle elezioni di domenica. Proprio su questo tema, la UE ha dichiarato di essere contraria all'ipotesi di un Governo di transizione, poiché questo non disporrebbe di un mandato pieno per poter attuare le politiche di bilancio di cui l'Italia ha bisogno. Sul nostro Paese pende, infatti, il rischio di una manovra correttiva da 3,5 miliardi di euro e una procedura di infrazione per deficit eccessivo, conseguenza del buco di bilancio lasciatoci in eredità dagli ultimi governi di sinistra".

"Il vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis - conclude - ha anche ricordato come la crescita italiana sia ben al di sotto della media europea e come la stessa Commissione vigilerà sul rispetto da parte dell'Italia dei vincoli di bilancio su deficit e debito pubblico, ponendo l'accento sul fatto che l'economia italiana soffre ancora di squilibri eccessivi, per via dell'alto debito pubblico e della bassa produttività. Anche questa un'eredità lasciataci da Gentiloni-Renzi-Padoan".