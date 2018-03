Brunetta: Europa ha dato benservito a Padoan

Roma, 7 mar. - "L'Unione Europea ha dato finalmente il benservito al Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, rendendo noto che è disposta a concedere una proroga, causa elezioni, all'Italia, per la presentazione del Documento di Economia e Finanza, prevista dal calendario del semestre europeo per aprile". Lo afferma, in una nota, Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Il ministro Padoan - prosegue - avrebbe voluto scriverlo di persona come ultimo atto del suo ministero, ma Bruxelles gli ha inviato un messaggio, neanche tanto velato, per fargli capire che il documento sul quale verrà impostata la prossima Legge di Bilancio di Ottobre è giusto venga scritto da un ministro con pieni poteri, visto che, una volta approvato dalla Commissione, esso diventa vincolante per il Tesoro".

(Segue)